В Кремле озвучили свою позицию о будущем Донбасса после президентских выборов

По словам Пескова, РФ хотела бы видеть в Украине «у руля не партию войны, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей».

В Кремле заявили, что после выборов президента Украины урегулирование конфликта на Донбассе возможно только на основании Минских соглашений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, естественно, особенно в той части, которая касается нашей страны и двухсторонних отношений. Мы внимательно следим за высказываниями кандидатов о их видении будущей судьбы Донбасса и делаем соответствующие выводы», - отметил Песков.

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Он заявил, что Кремль хотел бы видеть в Украине «у руля не партию войны, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей». При этом Песков уточнил, что речь идет о Минских соглашениях.

На вопрос УНИАН, как Кремль относится к намерению кандидата в президенты Владимира Зеленского требовать от президента РФ Владимира Путина освобождения украинских территорий и компенсации убытков Украине, Песков ответил: «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории».

«Об этом не может идти речи, потому что в данном случае "республики Донбасса" не признаны, отторгнуты самой Украиной, и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», - заявил Песков.