Янукович завтра проведет пресс-конференцию в Ростове-на-Дону

Об этом сообщили в его окружении, пишут РИА "Новости".

Как сообщается, пресс-конференция состоится в 17.00 по московскому времени. В Украине это будет 15.00 дня.

Место проведения будет объявлено дополнительно, сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий".

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

Таким образом Верховная рада отстранила Януковича от власти и возложила исполнение обязанностей президента Украины на спикера Александра Турчинова.

В свою очередь Янукович выступил с видеообращением, в котором заявил, что остается законно избранным главой государства, а в стране есть все признаки государственного переворота.

Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.

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Политический кризис разразился в Украине в конце ноября 2013 года, когда Кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения активистов с милицией.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в результате погибли более 80 человек, более 800 пострадали.