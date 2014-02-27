Кандидатуру Яценюка на пост премьера Майдан встретил криками "Пулю в лоб"
00:44, 27 февраля 2014Политика
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На Народном вече на Майдане Независимости в Киеве присутствующие неоднозначно восприняли ряд кандидатур, которые предлагаются в состав нового украинского правительства.
Кандидатуру Яценюка на пост премьера Майдан встретил криками "Пулю в лоб"
Возглавить правительство предложено Арсению Яценюку, передает Радио Свобода.
В частности, одобрительно отозвались об Андрее Парубие, Дмитрие Булатове и Татьяне Чорновил. А объявление Арсения Яценюка и Арсена Авакова вызвали свист и осуждающие возгласы.
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Часть имен выслушали молча. Это касается Александра Шлапака и Остапа Семерака.
Этот состав правительства должен быть вынесен 27 февраля на голосование в Верховную Раду.
Сам Яценюк заявлял, что предложенный Совету Всеукраинского объединения «Майдан» состав правительства рассматривался в течение трех дней, и в конечном итоге все кандидатуры были поддержаны единогласно.
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