Кандидатуру Яценюка на пост премьера Майдан встретил криками "Пулю в лоб"

Возглавить правительство предложено Арсению Яценюку, передает Радио Свобода.

В частности, одобрительно отозвались об Андрее Парубие, Дмитрие Булатове и Татьяне Чорновил. А объявление Арсения Яценюка и Арсена Авакова вызвали свист и осуждающие возгласы.

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Часть имен выслушали молча. Это касается Александра Шлапака и Остапа Семерака.

Этот состав правительства должен быть вынесен 27 февраля на голосование в Верховную Раду.

Сам Яценюк заявлял, что предложенный Совету Всеукраинского объединения «Майдан» состав правительства рассматривался в течение трех дней, и в конечном итоге все кандидатуры были поддержаны единогласно.