Холодницкий признал, что без расследования СМИ хищений в "Укроборонпроме" не было бы следствия в этом направлении

По убеждению Холодницкого, САП никогда бы не узнала об этих материалах, если бы их не обнародовали журналисты.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что если бы не расследования СМИ о хищениях в "Укроборонпроме", не было бы активных следственных действий по этому производству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыву обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

"Активные следственные действия по этому производству, откровенно, по моему мнению, они бы даже не начинали продолжаться, если бы не "Бигус.инфо", это надо признать", - сказал Холодницкий.

По его убеждению, САП никогда не узнала бы об этих материалах, если бы они не были обнародованы журналистами.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брали взятки.

12 марта в Государственном бюро расследований заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.