"Ставки в войне сверхвысокие": Порошенко объяснил, почему для Путина настолько важна Украина

По словам президента, Россия стремится разделить Европу, чтобы та отреклась от своих ценностей.

Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов вернуть России статус сверхдержавы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время специального заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России.

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"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы... Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие", - сказал президент.

По убеждению Порошенко, "мечта Путина – не разделенная Украина, а разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина – пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным".