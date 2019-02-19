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"Ставки в войне сверхвысокие": Порошенко объяснил, почему для Путина настолько важна Украина

13:43, 19 февраля 2019
Политика
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Путин понимает, что потеря Украины разрушает планы вернуть России статус сверхдержавы / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время специального заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России.

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"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы... Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие", - сказал президент.

По убеждению Порошенко, "мечта Путина – не разделенная Украина, а разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина – пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным".

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Теги: #Украина#Владимир Путин