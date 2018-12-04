Агрессия РФ на Азове: Украина подготовила подозрения еще десяти российским военным

По словам Сарган, за 7 дней собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии в отношении украинских ВМС ВСУ.

Украина планирует сообщить о подозрении в причастности к агрессии в отношении корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины еще более чем десяти российским военнослужащим.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более чеем десяти военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов», - подчеркнула она.

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По данным Сарган, во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии в отношении украинских ВМС ВСУ. В частности, допрошены 75 свидетелей, трое потерпевших - родственники раненых военнослужащих, проведен 51 обзор документов и интернет сайтов и два осмотра судов (Горловки и Балты), которые вернулись в порт Одессы.

Кроме того, получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ относительно агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа, а также отобраны образцы голоса у основных свидетелей.

По результатам следственных действий сообщено о подозрении восьмерым лицам, получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".