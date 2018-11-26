Представитель РФ в ООН назвал пленных украинских моряков "радикалами, которые хотели взорвать Керченский мост"

Полянский отметил, что сейчас три украинских судна захвачены и «начато уголовное производство».

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти заподозрили, что на обстрелянных и захваченных украинских кораблях в районе Керченского пролива «проплывали радикалы, которые хотели взорвать Керченский мост».

Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с актом агрессии России против Украины.

Он утверждает, что ответственными за нападение России на украинские суда в районе Керченского пролива являются «те элиты, которые отдали экипажам этих кораблей незаконные приказы».

Полянский отметил, что сейчас три украинских судна захвачены и «начато уголовное производство».

«Киев постоянно нарушает границы РФ, в частности по Азову мы имеем общее соглашение с Украиной, она вольно интерпретирует это соглашение», - выразил свое мнение Полянский.

По его словам, после введения в эксплуатацию Керченского моста украинские суда беспрепятственно проплывали в Бердянск. «Существует неправомерное использование Керченского пролива с нарушением международного права», - считает он.

«Три часа российские лодки пытались остановить украинские лодки: было подозрение - там проплывали украинские радикалы, которые угрожали взорвать Керченский мост», - утверждает Полянский.

Он отметил, что эта «провокация» была заранее спланирована при поддержке западных стран, которые «предоставили карт-бланш любым действиям украинцев».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход российская сторона была проинформирована заранее в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив.

Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.