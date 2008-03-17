Протестанты возле Октябрьской больнице избили себя сами? (фоторепортаж)

«Милиция начала действовать, когда участники акции стали препятствовать движению машин». Начальник Печерского райуправления милиции Сергей Голубенко заявил Газете по-киевски, что правоохранители не били участников пикета против строительства 17-этажного дома на территории Октябрьской больницы в Киеве. По словам главного печерского милиционера, «их (пикетирующих – ред.) попросили уйти, они отказались. Началась толкотня, в результате которой сами участники акции нанесли друг другу увечья в толпе».

На пересечении улиц Шелковичной и Богомольца – сразу за Октябрьской (теперь Александровской) больницей, уже не первый день висят флаги и плакаты, призывающие городских чиновников остановить незаконное строительство на территории медучреждения.

Вчера в участники акции организовали театрализованное действо – на манер того, что было на Пейзажке. За ними, сцепив зубы, наблюдали 10-15 милиционеров. Участники, создав на дороге «живую цепочку», перекрыли движение. По их словам, после того, как первый «Мерседес» не смог проехать, милиция бросилась разгонять демонстрантов пинками и дубинками.

"Мне заломили руки и потащили к «бобику», – рассказал участник акции Александр Нагорный. – «В это время других избивали. Подоспела подмога милиции – еще человек 30. Все они были очень агрессивные, просто невменяемые, кидались на людей».

Корреспондента «Газеты...» Андрея Манчука постигла та же участь, пишет издание. Он потерял сознание, едва его дотащили до милицейской машины. У журналиста подозревают сотрясение мозга и травму грудной клетки.

Вскоре на поле битвы появился нардеп от Народной самообороны Геннадий Москаль. Он угомонил милицию, и в итоге она отпустила всех, кого пыталась затолкать в «бобики». Сам Москаль так описал свои методы воздействия на милицию: «я сказал милиционерам пару крепких слов, прогнал их оттуда, и на этом все закончилось».

Фото Дмитрия Куприяна / УНИАН