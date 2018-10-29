Фракция БПП должна высказаться по поводу заявлений своего депутата, вставшего на защиту одиозного олигарха - нардеп Тетерук

Фракция "Блок Петра Порошенко" должен выступить с официальным заявлением по поводу позиции своего народного депутата Олега Барны, который публично выступил в защиту одиозного олигарха Дмитрия Фирташа, который ожидает в Австрии на экстрадицию в США.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Депутат Барна спел панегирик Фирташу. Противно слышать такую оду прокремлевском олигарху из уст члена фракции БПП", - подчеркнул он, комментируя сообщение Барны.

В своем посте на Facebook Барна, в частности, призывает украинскую власть стать на защиту олигарха Фирташа и не допустить его экстрадиции в США, где против него возбуждено уголовное дело, и обвиняет "окружение Яценюка" в том, что олигарх не может вернуться в Украину.

"Хотелось бы увидеть официальное заявление "Блока Петра Порошенко" относительно этого случая. Коллеги, это специфическая подхалимская позиция чудаковатого депутата Барны ли мы услышали официальную позицию БПП?", - подчеркнул Андрей Тетерук.