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Фракция БПП должна высказаться по поводу заявлений своего депутата, вставшего на защиту одиозного олигарха - нардеп Тетерук

16:40, 29 октября 2018
Политика
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Тетерев раскритиковал Барную из-за Фирташа / фото УНИАН

"Депутат Барна спел панегирик Фирташу. Противно слышать такую оду прокремлевском олигарху из уст члена фракции БПП", - подчеркнул он, комментируя сообщение Барны.

В своем посте на Facebook Барна, в частности, призывает украинскую власть стать на защиту олигарха Фирташа и не допустить его экстрадиции в США, где против него возбуждено уголовное дело, и обвиняет "окружение Яценюка" в том, что олигарх не может вернуться в Украину.

"Хотелось бы увидеть официальное заявление "Блока Петра Порошенко" относительно этого случая. Коллеги, это специфическая подхалимская позиция чудаковатого депутата Барны ли мы услышали официальную позицию БПП?", - подчеркнул Андрей Тетерук.

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