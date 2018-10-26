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Президентский пиар и разруха: журналисты показали, что происходит с торжественно открытыми Порошенко объектами (видео)

15:13, 26 октября 2018
Политика
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"Гроши" показали, что происходит с порошенковскими объектами после отъезда его кортежа / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко очень любить торжественно открывать различные объекты с перерезанием ленточки, будь то школа или всего лишь дорожный знак. 

Журналисты программы "Гроши" показали, что происходит с порошенковскими объектами после отъезда его кортежа.

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Так, например, в январе 2017-го Порошенко торжественно открыл фехтовальный зал на Николаевщине. Спустя почти два года зал до сих пор полностью не готов.

А вот с ремонтом покровской школы, который обошелся областному бюджету в 70 миллионов гривень, дела за год стали обстоять еще хуже. Там повсюду оббитые стены, треснутые зеркала и разбитая плитка.

Подробности смотрите в сюжете "Грошей".

Как сообщал УНИАН, Порошенко торжественно открыл Бескидский тоннель в Карпатах.

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Теги: #Порошенко#президент