Филарет назвал главную причину неизбежности объединения украинской церкви

Патриарх уверен, что переход верующих к единой Украинской православной церкви будет продолжаться.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что помешать объединению украинской церкви уже никто не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Помешать объединению никто не может. Почему не может? Потому что это воля божья. Бог создает такие условия, что люди хотят или не хотят, а вынуждены идти этой дорогой", - отметил патриарх Филарет.

Читайте такжеПатриарх Филарет заверил в отсутствии недоразумений между УПЦ КП и УАПЦ

Он привел пример, что многие не хотели входить в Киевский патриархат, но "Господь допустил войну и война показала, кто есть кто".

По его словам, после того, как на Донбассе начали погибать первые украинские воины, "люди стали сотнями, десятками тысяч, сотнями тысяч переходить в Киевский патриархат".

Также он высказал мнение, что переход из Московского патриархата к Украинской церкви будет продолжаться.

"То есть, Бог создает условия для создания в Украине единой Украинской православной церкви, которая будет прочной духовной основой украинского государства", - сказал патриарх.