Филарет назвал главную причину неизбежности объединения украинской церкви
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что помешать объединению украинской церкви уже никто не может.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Помешать объединению никто не может. Почему не может? Потому что это воля божья. Бог создает такие условия, что люди хотят или не хотят, а вынуждены идти этой дорогой", - отметил патриарх Филарет.
Читайте такжеПатриарх Филарет заверил в отсутствии недоразумений между УПЦ КП и УАПЦ
Он привел пример, что многие не хотели входить в Киевский патриархат, но "Господь допустил войну и война показала, кто есть кто".
По его словам, после того, как на Донбассе начали погибать первые украинские воины, "люди стали сотнями, десятками тысяч, сотнями тысяч переходить в Киевский патриархат".
Также он высказал мнение, что переход из Московского патриархата к Украинской церкви будет продолжаться.
"То есть, Бог создает условия для создания в Украине единой Украинской православной церкви, которая будет прочной духовной основой украинского государства", - сказал патриарх.