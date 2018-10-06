Грузинская церковь поддерживает предоставление автокефалии Украине - Парубий (видео)

Спикер Верховной Рады встретился с грузинским патриархом Илией II.

После встречи с грузинским патриархом Илией II спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Грузинская православная церковь надеется на положительное решение об автокефалии для Украины.

Об этом говорится на сайте парламента.

Во время переговоров Парубий призвал грузинского патриарха поддержать инициативу Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении единой Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

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"Он рассказал о долгом пути автокефалии Грузинской церкви, которая еще 1500 лет назад получила право на автокефалию. Он выразил надежду, что в Украине все трудности пройдут, и вопросы мира и единства в Украине будет решен положительно", - отметил спикер.

Также Парубий добавил, что сам патриарх Илия II убедил, что Грузинская церковь "горячо молится за мир и единство в братской Украине".

Напомним, 7 сентября Вселенский патриархат назначил своих экзархов, которые будут представлять Константинополь в Киеве. РПЦ назвала это "беспрецедентным и грубым вторжением на свою территорию".

После этого священный синод РПЦ на экстренном заседании решил прекратить участие церкви в работе структур под председательством Константинопольского патриархата. Вслед за Россией Белорусская церковь прекратила совместное служение епископов Константинопольского патриархата и призывает его приостановить процесс предоставления автокефалии украинской церкви.

17 сентября экзархи Вселенского Патриархата на встрече с президентом Петром Порошенко сообщили, что Украинская православная церковь находится на финишной прямой к созданию автокефалии.