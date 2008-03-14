Тимошенко пустила Газпром на украинский рынок всего на год

Договоренность о прямой продаже газа дочерней или аффилированной компанией ОАО «Газпром» (Россия) украинским промышленным потребителям в объеме не менее 7,5 млрд. кубометров действует один год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Этот документ подписан на год. Заканчивается год - все обязательства заканчиваются», - сказала она.

Напомним, 13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» – совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».