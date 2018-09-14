Как дело Скрипалей помогло Украине не возвращать России долг Януковича

В деле по «долгу Януковича», которое рассматривается в Высоком британском суде по иску России к Украине на 3 миллиарда долларов, - новый поворот. Наша страна получила шанс оставить Кремль «с носом», а Кремль – громкую пощечину от Британии. И все это – одна цепочка с делом Скрипалей.

Скандалом с «Новичком» Россия еще больше загнала себя в угол, где сидит уже не один год на правах страны-изгоя. Она получила достойный отпор безудержной агрессии, бесконечному вранью и имперским амбициям. Безнаказанной остаться ей уже не удастся. Дело о «долге Януковича» тому свидетельство.

Высокий суд Англии, вердикты которого никогда не ставились под сомнение и которому всегда доверяли миллиардные иски сильные мира сего, не только беспрецедентно признал свою ошибку, но и практически исправил ее. Суд Лондона, рассмотрев апелляцию Украины, которая посчитала несправедливым решение первой инстанции о взыскании с нее в пользу России задолженности по евробондам на 3 миллиарда долларов, выплате 75 миллионов долларов купонного дохода и штрафных процентов, решил, что при первом рассмотрении дела «ошибочно не были учтены аргументы» Киева.

Скандалом с «Новичком» Россия еще больше загнала себя в угол, где сидит уже не один год на правах страны-изгоя

А они были следующими: Украина не имела полномочий выпускать облигации; наша страна выпустила облигации по принуждению России; существовали «особые» условия выпуска, которые Россия нарушила; Украина была вправе не погашать облигации в качестве ответной меры на действия России.

Казалось бы, аргументация – железная. Но суд в марте 2017 года, когда еще в отношениях Москвы и Лондона не пахло «газом», поддержал позицию России и не воспринял наши доводы. Тогда они показались суду не заслуживающим внимания. Теперь, после российской химической атаки на граждан Великобритании в Солсбери, главный из аргументов - «взять в долг» нашу страну принудили под сильным давлением - признан более, чем серьезным. Поэтому дело будет рассмотрено повторно - в рамках полноценной процедуры, а не как было раньше – по упрощенной, на чем настаивала Россия.

Москва уже заявила, что считает это решение неправомерным. Министерство финансов России поручило подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение по аргументу защиты. При этом в российском ведомстве надеются, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять «правильное решение».

Москва уже заявила, что считает это решение неправомерным. Министерство финансов России поручило подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение по аргументу защиты

РФ опять все сводит к политическим инсинуациям. Но разве этот «долг» не имел под собой политической подоплеки, разве тремя миллиардами не рассчитались с Януковичем за отказ от евроинтеграции? Как говорится в одной русской пословице: за что боролись, на то и напоролись.

Да, и плюнув в Британию «Новичком», не стоит ждать от Лондона пощады, это не в его традициях.

Нынешнее решение лондонского суда не только откладывает выплату долга, но и в принципе ставит ее под сомнение. И опять хочется напомнить Москве одну русскую пословицу: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Но, видимо, грозит ей умереть от жажды…

Нана Черная