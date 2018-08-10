События недели: версия читателей УНИАН - нехорошая история политузника Костенко, скандальный отпуск Порошенко и желание Кабмина прекратить ж/д-сообщение с Россией

На этой неделе больше всего наши читатели интересовались мутной историей освобожденного из российской колонии крымчанина Александра Костенко. В мае 2015 года крымские оккупационные власти осудили его по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и нанесении телесных повреждений сотруднику крымского «Беркута». Наказание - лишение свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

После освобождения, в Украине его немедленно прозвали «политическим узником», а омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему предоставят квартиру в Киеве. Также ему пообещали выделить сто тысяч гривен материальной помощи из госбюджета. Порошенко лично позвонил освобожденному Костенко, после чего завил, что он - большой молодец, а его «незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции». И вот здесь начинается самое интересное.

Дело в том, что у Костенко, оказывается, есть большие проблемы с законом в Украине. И об этом в ГПУ и СБУ говорят теперь с большой неохотой. Хотя дело там серьезное. После освобождения Костенко, в социальных сетях появилась информаци, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. По сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего бежал в оккупированный Крым, где и был задержан уже оккупантами.

В Украине против Костенко было зарегистрировано несколько криминальных производств. Одно - по факту поставок оружия и взрывчатки для пророссийских активистов в Николаеве. Второе - по статье «Грабеж» по заявлению журналиста, которого, как он утверждал, Костенко со своим напарником ограбили, избив и отобрав мобильные телефоны, банковские карточки, паспорта и наличные. После проведенного СБУ обыска по месту проживания Костенко, там были обнаружены не только пропавшие вещи журналиста, но и большой список материальных ценностей, исчезнувших из помещений Киевсовета во времена Евромайдана.

22 мая 2014 года СБУ задержала Костенко вместе с еще одним человеком по подозрению в участии группы диверсантов, которая готовила теракты в столице. УНИАН также сообщал об этом событии. В тоже время, в эфирах украинских телеканалов появились сюжеты о задержании в Киеве боевиков, прикидывавшихся сторонниками Евромайдана.

Тогда же, в 2014 году, суд арестовал Костенко, назначив денежный залог. После того, как залог был внесен, он покинул Украину и всплыл в оккупированном Симферополе. Там, в 2015 году, он якобы получил российский паспорт и был взят в оборот уже российскими силовиками, которые обвинили его, как гражданина РФ, в нанесении телесных повреждений другому гражданину РФ – бывшему «беркутовцу»…

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Почему сегодня в украинском МИД ничего не знают о российском паспорте Костенко, в СБУ и ГПУ очень неохотно комментируют всю эту историю, а Костенко называют политзаключенным, для меня загадка. Загадкой также является и тот факт, почему никто ничего не сказал нашему президенту, перед тем, как он решил ему позвонить и на всю страну объявить его героем. Понятно, что Порошенко не может и не должен все это знать. Информировать о таких нюансах его обязаны другие люди, которые явно не справляются со своей задачей, в результате чего наш президент выглядит, мягко говоря, странно.

Также на этой неделе наши читатели интересовались, где проводил свой отпуск президент Петр Порошенко. Казалось бы, что здесь интересного? Все имеют на это законное право, но у нашего президента с этим вечно какие-то проблемы.

Повышенное внимание общества к тому, где и как проводит свой законный отпуск глава государства вызвано тем, что в своем прошлом отпуске Порошенко находился тайно. Он укатил из страны на Мальдивы, никого не поставив в известность. А там за одну неделю спустил почти полмиллиона долларов. В принципе, и здесь ничего предосудительного нет, мы же все знаем, что Порошенко – человек далеко не бедный. Но все-таки как-то не совсем этично президенту воюющей страны тайно куда-то сбегать, шифроваться и тратить такую неприлично большую сумму.

Многие надеялись, что после того случая президент поумнеет и в следующий раз, особенно, накануне президентских выборов, в которых он, возможно, будет принимать участие, решит отдохнуть в Украине. Но не тут-то было. В этот раз история с его отпуском вообще выглядит смешно.

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Из-за того, что президент не появлялся на публике больше недели после торжеств по случаю годовщины крещения Руси, журналисты стали его активно разыскивать. После того, как появилась информация, что Порошенко опять укатил в тайный отпуск в Испанию, хотя, по негласным правилам, президентская администрация должна сообщать о перерыве в работе президента, в АП забеспокоились. И тут же президент нашелся. Причем не просто нашелся, а лично позвонил журналистке ТСН, которая готовила сюжет об его отдыхе и заверил, что никогда не отдыхал в испанской Марбелье, что это - заказная спланированная против него акция, что он не знает, где отдыхали его дети, и это их личное дело. На вопрос - где он отдыхал, или отдыхал вообще, почему президентский борт неделю находился в Вене - президент не ответил.

В итоге, журналисты додавили пресс-службу АП, откуда появилась скупая информация о том, что Порошенко уезжал в Евросоюз в частную поездку. «С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч», - ответили в АП.

Не знаю, что это была за частная поездка и ряд встреч, но вот то, что, по случайному совпадению, именно в это время одна из его дочерей опубликовала фотографии отдыха из той же Испании, наводит на мысли, что отдыхала там не только она.

В общем, судя по всему, история с Мальдивами нашего президента ничему не научила. Ну, не любит человек честно сообщать об уходе в отпуск. И в Украине отдыхать не любит. Что же. Имеет право. Тем временем, согласно последним соцопросам, рейтинги Петра Алексеевича пробили очередное дно. Если раньше он был где-то на третьем месте, то теперь скатила на пятое, пропустив вперед себя даже Олега Ляшко.

Также наши читатели интересовались очередной интересной идеей, всплывшей в недрах Кабмина. Так, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, в свое время чуть было не обскакавший Илона Маска в деле построения Гиперлупа, сообщил о том, что в министерстве рассматривают вопрос о закрытии железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Во время визита на программу «Сніданок з 1+1» он, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов-Москва, заявил, что «наоборот, мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой».

После поднявшего шума Омелян поспешил объясниться, что, мол, пока ничего никто закрывать не будет. По его словам, Мининфраструктуры действительно рассматривало вопрос о закрытии поездов в Москву, но окончательное решение должны принимать СНБО и Кабмин. «Вопрос действительно на повестке дня, но решение консолидировано должно поддержать СНБО и правительство», - отметил он.

Так что о конкретных сроках закрытия железнодорожного сообщения между Украиной и Россией речи сейчас нет.

Впрочем, эта идея очень понравилась первому заму постпреда Порошенко в Крыму, который предложил не останавливаться и, если уж отменять поезда, то одним махом обрубить и автобусное сообщение.

Мне же эта история напоминает анекдот о том, как Бог пришел к мужику и сказал, что исполнит его желание, но с условием, что у соседа всего будет в два раза больше. Мужик думал, думал и попросил глаз себе выколоть. Ну, а если серьезно, то рекомендую почитать на эту тему мнение Сергея Вовка, директора Центра транспортных коммуникаций «Без поездов на Москву: каковы риски закрытия железнодорожного сообщения с РФ», где он проводит достаточно простой и понятный анализ этих идей.

На этом фоне наши читатели пропустили апокалиптические предупреждения климатологов, не на шутку встревоженых экстремальной жарой в разных уголках планеты. Температурные показатели бьют рекорды последние несколько лет, что чревато серьезным продовольственным кризисом.

Так, затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС.

Больше всего пострадал сектор замороженных и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов.

Проблемы наблюдаются и с урожаями различных сельхозкультур.

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«В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал от сильных штормов (наводнений и града). Потери урожая лука составляют от 15% до 50%; урожай кабачков и шпината также пострадал. Во многих регионах посев вторых культур - шпината, фасоли или цветной капусты - невозможен из-за засухи», - сообщили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей.

Проблемы из-за климатических изменений стали ощущаться и в Украине. Из-за июньской засухи и июльских дождей у нас наблюдается достаточно низкое качество пшеницы. Кроме того, прошедшие в ряде регионов сильные дожди мешают уборке урожая. В некоторых областях дождило целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в поле. Это больше, чем период жатвы. Чрезмерная влажность из-за дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна.

Эксперты отмечают, что дефицит качественного зерна на рынке может стать причиной подорожания хлебобулочных изделий в Украине на 30-35%.

Подобные проблемы наблюдаются повсеместно. Ведущие климатологи предупреждают, что череда глобальных явлений, таких как таяние ледников, потепление мирового океана, меняющиеся течения и исчезновение лесов могут привести планету в состояние оранжереи, после чего даже усиленные попытки снизить выбросы в атмосферу окажутся тщетными.

По мнению ученых, нельзя исключить вероятность того, что оранжерейный эффект приведет к росту планетарной температуры на 4°С выше доиндустриального уровня, при этом поддержание человеческого существования станет проблематичным. Другими словами, Земля может превратиться в непригодную для жизни теплицу.

Также наши читатели пропустили интересное сообщение о том, что в Минрегионе наконец-то озаботились проблемой нехватки мест для автомобилей на улицах городов и предложили обновить государственные строительные нормы для того, чтобы сделать возможным проектирование автоматизированных парковок. Не может не радовать тот факт, что у нас наконец-то задумались над проблемой отсутствия мест для парковки автомобилей – думаю, все мы прекрасно знаем, во что превратились наши дворы. Смущает, правда, тот факт, что об этом заявил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, имеющий прямое отношение к крупнейшим застройщикам. Понятно, что в этой идее есть коммерческий интерес, но, думаю, это как раз тот случай, когда такие изменения улучшат жизнь всех – и застройщиков, и жителей многоэтажек.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН