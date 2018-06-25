Герасимюк подала в отставку с должности замглавы Нацсовета по телерадиовещанию

По словам журналистки, в Нацсовете «созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия».

Ольга Герасимюк подала в отставку с должности заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом она сообщила Радио Свобода и предоставила фотокопию своего заявления.

В своем заявлении журналистка пишет, что в Нацсовете «созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия».

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«Сложилась негативная морально-этическая атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизируется. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер», – говорит Герасимюк.

Она подчеркивает, что «такая ситуация разрушает главную цель, которой нужно служить – под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите».

В Нацсовете по телерадиовещанию пока официально не комментировали заявление журналистки.

Герасимюк была назначена членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 июля 2014 года.

Согласно законодательству, заявление Герасимюк об увольнении должен рассмотреть Нацсовет.