СМИ нашли документы о сомнительной продаже Гриценко 24 га земли ВСУ в Киеве

Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.

Сайт «Аргумент» впервые публикует сенсационные документы за собственноручной подписью Анатолия Гриценко, демонстрирующие, что, занимая должность министра обороны Украины, тот на протяжении 2005-2007 гг. незаконно продал 24 га супердорогой столичной земли. В этой преступной сделке самое активное участие принимал тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий, известный также как «Леня-Космос».

Об этом идет речь в материале «Проходимцы первого непроходного», опубликованном на «Аргументе».

Документы, пишет сайт, свидетельствуют о нанесении ущерба Вооруженным Силам Украины при отчуждении земельных участков на сумму 122 миллиона гривен (в ценах 2005-2007гг.). На документах – «…личная подпись Анатолия Гриценко, а также «смотрящего» за «гешефтами» тогдашнего министра обороны Вячеслава Кредисова».

Суть «оборудки», пишет «Аргумент» состоит в том, что, не имея на то никаких законных оснований, в нарушение законов и ведомственных актов, министр обороны А. Гриценко передал частной компании 24 гектара элитной земли Минобороны – на Столичном Шоссе, в 15 минутах езды от центра Киева.

Документы, по мнению автора, свидетельствуют об актуальности уголовных перспектив “дела Гриценко”.

СМИ утверждают, что есть и другие компрометирующие документы за подписью Гриценко, касающиеся сотен гектаров земли в поселке Коцюбинский под Киевом, 17 га территории квартирно-эксплуатационной части Киевского военного округа, вместе с постройками, участка площадью 0,8 гектаров в центре Киева (ул. Грушевского 30) и других «вкусных кусков», напоминает «Аргумент».