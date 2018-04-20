События недели: версия читателей УНИАН - Савченко томится в темнице, российских дипломатов гонят в шею, пожар в Кемерово

После того, как на прошлой неделе Рада дала согласие на привлечение нардепа и Героя Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест из-за обвинений в намерении взорвать своих коллег и свергнуть действующую власть в Украине, баталии вокруг ее персоны перенеслись в стены суда и СИЗО, где она находилась в ожидании решения по своей апелляции, так как судом первой инстанции срок пребывания Савченко в СИЗО был установлен до 20 мая текущего года.

Сама Надежда, которую после того пресловутого заседания в плотное кольцо быстро взяли правоохранители, громко заявила, что не считает такое решение законным. «Надо все-таки менять систему власти, если даже судей пугают полномочия народного депутата», - сказала она и крикнула на прощание: «До встречи на свободе!».

Но, судя по всему, встреча на свободе если и состоится, то явно не так скоро, как думает Надя.

После оглашения вердикта защита Савченко оперативно подала апелляцию, рассмотрение которой было назначено на четверг, 29 марта. Несмотря на ходатайство еще одного Героя Украины Степана Хмары о готовности взять ее на поруки, Апелляционный суд отказал защите Савченко в просьбе применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Так что сидеть ей, минимум, до 20 мая все-таки придется.

За неделю пребывания в СИЗО, объявившая голодовку Савченко успела отметиться рядом заявлений. К примеру, жалобой на то, что условия в СИЗО в Украине хуже, чем в России. На что крепко обиделся глава Минюста Павел Петренко. По его словам, он, на месте Савченко, таких вещей не заявлял бы, ведь «в России нет ни суда, ни судебной системы». Правда, объяснить, почему сидеть в украинском СИЗО лучше, чем в российском, он тоже не смог.

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Но настоящий поток своих мыслей Савченко приберегла до рассмотрения апелляции, где обрушила все свое сознание на неподготовленных слушателей. Начав разминаться на прокурорах, одному из которых она напророчила тяжкую судьбу «лизать зад своему начальству», Савченко перешла к объяснениям, почему она ни в чем не виновата. И, если в пророчествах о «лизании зада» все было более-менее понятно и структурировано, то вот в ее объяснениях о том, что взрывать депутатов она не собиралась, а хотела лишь ознакомить их с характеристиками минометов, все намного сложнее. Кто хочет разобраться в этих дебрях о лоббистах, минометах, неродившихся детях, праве совершать преступления, наличии и отсутствии намерений это делать, «усравшихся» депутатах и так далее - вам сюда. Мне хватило одного раза...

Как бы там ни было, нам всем придется запастись терпением – дело Савченко будет длиться долго, так что мы еще много чего увидим и услышим.

А пока мы возимся с Савченко, в мире развернулась настоящая дипломатическая буря.

После того, как бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании, отношения между Лондоном и Москвой накалились до предела. Великобритания официально обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это «зеркальными действиями», выдворив из страны 23 британских дипломата.

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В поддержку Лондона выступили другие страны, в результате чего по всей Европе прокатилась волна высылки служащих российских дипломатических миссий. За океаном к этой акции присоединились США, Канада и Австралия. В общей сложности, решение выдворить российских дипломатов приняло больше 27 стран, а количество спаковавших чемоданы россиян, которые вынуждены были вернуться в Россию, превысило 150 человек.

Несмотря на такой внушительный список, есть и те, кто, по разным причинам, отказался проявлять солидарность с Лондоном. В список стран, не пожелавших бить горшки с Россией вошли Австрия, Кипр, Греция, Словения, Португалия, Сербия, Босния, Турция и Ватикан.

В этой истории интересна позиция Украины, которая сначала не проявляла особого рвения в демонстрации солидарности с англичанами. Как объясняли в Киеве, дипломатические отношения между Украиной и Россией и так сведены к критическому минимуму, и высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов, что недопустимо для украинских политзаключенных в РФ. На данный момент в Украине нет даже российского посла, а в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы…

Однако уже на следующий день после таких объяснений, после того, как стали известны масштабы поддержки Великобритании, стало понятно, что ведущая войну с Россией Украина будет выглядеть просто неприлично, если откажется поддержать Лондон. В результате, хоть и не в первых рядах, Украина присоединилась к этой акции и выслала 13 российских дипломатов.

Выглядит все это дело, конечно, грандиозно, поскольку ранее акций таких масштабов в отношении одной страны просто не было. Создается впечатление, что Россия окончательно превратилась в гигантскую Северную Корею, с которой никто не хочет иметь дела. Как заявил посол США в России, он «за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».

Однако на самом деле, по разным оценкам, большего ухудшения отношений или окончательного разрыва между Россией и западным миром не произойдет. Все, мол, ограничится просто взаимной высылкой, спустя некоторое время на место высланных дипломатов приедут другие, и на этом все закончится. Ну, поживем – увидим.

Также на этой неделе наши читатели интересовались трагическими событиями, происходившими в далеком российском городе Кемерово. Там в торгово-развлекательной центре «Зимняя вишня» случился пожар, в результате которого погибло более 60 человек, большинство из них - дети.

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Крупные пожары, в которых гибнут люди, к сожалению, не редкость в нашем мире. Однако события в Кемерово поражают своей чудовищной нелепостью, ведь этого всего можно было избежать. Как выяснилось, торговый центр не отвечал элементарным противопожарным требованиям, охранник отключил пожарную сигнализацию, двери запасных эвакуационных выходов были заперты, а организованная эвакуация посетителей и персонала ТЦ практически не проводилась. В итоге, в кинотеатре ТЦ оказались заперты группы детей, которых привели посмотреть мультфильм. Они звонили родителям и просили спасти их, но быстро распространившийся огонь и едкий дым помешали это сделать. Спасателям не удалось дойти до кинозала из-за угрозы обрушения балок…

Примечательно, что российское ТВ предпочитало до последнего игнорировать масштабное ЧП в Кемерово. Пожар случился в воскресенье вечером, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи. И российские телеканалы не стали менять свою вещательную сетку.

Еще одним неожиданным поворотом в этой трагической истории стало поведение некоего Вострикова, который потерял в огне всю семью – жену, сестру, детей.

В возникшей неразберихе с не совсем адекватной реакцией на ситуацию с пожаром российских властей, которые требовали от потерпевших расписки о неразглашении и предпринимали другие странные шаги, среди местного населения стали расходиться разнообразные слухи о том, что власти намеренно скрывают количество погибших, которых может быть значительно больше цифры, озвученной официально. Начались митинги с участием тысяч человек, требованиям узнать правду и даже обвинениями в адрес властей, как местных (от которых требовали уйти в отставку), так и федеральных. А это для современной России нечто немыслимое.

Так вот, Востриков стал одним из ярких представителей возмущенных, напуганных, и не верящих никому людей. В ходе одного из таких митингов, Востриков гневно критиковал реакцию властей на трагедию, в ответ на что вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев сказал мужчине, что тот пришел «пиариться на горе». Когда Востриков заявил, что у него в пожаре погибла семья, Цивилев скептически потребовал у него назвать свою фамилию. «Да я, ***, как все здесь молчу… Я понимаю, что под нашим игом, если я начну рыпаться - раз, и нет работы. И так все ходят, молчат. Задушили людей, потому что», - заявил Востриков.

Также он разместил на своей странице ВКонтакте пост, в котором написал, что в гибели его семьи виноват правящий режим в его стране, потому что каждый чиновник мечтает воровать как Путин, а к людям относятся как к грязи. И призвал приходить на митинг.

Однако спустя пару дней, после встречи с губернатором Аманом Тулеевым, Востриков резко изменил свое мнение как о Путине и губернаторе, так и о митингах. Оказалось, что Путин, хоть и царь, но здесь не причем, губернатор тоже славный человек, который будет оказывать людям поддержку, митинги – это все манипуляции неких «майданщиков», которые увели честной народ в сторону от настоящей цели – разобраться с причинами пожара, а вместо этого науськали людей против родной власти. Что с ним произошло за пару дней, и помогли ли ему в таком «переобувании» в воздухе - остается только догадываться. Но чем дольше на это смотришь, тем более гадко становится на душе.

На этом фоне наши читатели пропустили новость о том, что Германия окончательно согласовала и выдала последние разрешения на строительство российского «Северного потока-2» на своей территории. Таким образом, Россия устранила одно из крупных препятствий на пути строительства газопровода в обход Украины. Как оказалось, немцы нам, конечно, друзья и все такое, но своя рубашка ближе к телу.

Также наши читатели не обратили внимания на новое гневное заявление от европейцев в адрес украинских властей. Здесь я объясню поподробнее. В принципе, к раздраженным окрикам Запада по поводу действий украинских властей, которые сильно расходятся с представлениями ЕС о том, как надо бороться с коррупцией и вообще двигаться по пути реформ, уже все привыкли. Но в этот раз произошло нечто неординарное. Еврокомиссар Хан отложил в сторону дипломатический этикет, и прямо обвинил Киев в нарушении основных элементов Соглашения об ассоциации и невыполнении украинской властью взятых на себя обязательств.

В ЕС и раньше не скрывали своего раздражения по поводу имитации Украиной ключевых реформ, таких как борьба с коррупцией и судебная реформа. Но держали себя в руках. Сейчас же разразился настоящий скандал. Такого тона и таких выражений раньше европейцы себе не позволяли.

Камнем преткновения стали проголосованные в марте прошлого года поправки к закону о «О противодействии коррупции», которые Порошенко оперативно подписал. Суть поправок – месть антикоррупционным деятелям и общественным организациям, которых обязали подавать электронные декларации наравне с чиновниками. За несвоевременную подачу, ошибки или вообще отказ от деклараций – штрафы и уголовная статья.

Введение этих поправок, по сути, извратило сам закон о противодействии коррупции. Ведь теперь чиновники получают реальный рычаг давления на антикоррупционеров и общественные организации, с которым теперь даже работать никто толком не захочет, чтобы не иметь проблем. Ведь в законе прямо говорилось – е-декларации должны подавать лица, уполномоченные на исполнение государственных функций или местного самоуправления. Проще говоря – чиновники. Общественные организации и антикоррупционеры денег из бюджета не получают, чиновниками не являются, соответственно, этот закон не должен иметь к ним никакого отношения. Но только не в нашей стране.

Порошенко неоднократно после этого заявлял, что принятие этих поправок было ошибкой и обещал ЕС их отменить. Даже подал соответствующий законопроект летом прошлого года. Но, как можно было уже стократ убедиться, воз и ныне там.

После грозного окрика из ЕС, к которому присоединились предупреждения от послов G7, Порошенко в очередной раз попросил Раду отменить эти нормы для антикоррупционеров, однако от всего этого просто несет лицемерием. Если бы украинские власти действительно хотели это сделать, ничто не мешало отменить эти поправки летом, осенью или зимой. Ведь, когда надо было изменить законодательство «под Луценко», чтобы сделать его генпрокурором, все решилось быстро, без сучка и задоринки. А вот с отменой скандальных поправок по антикоррупционерам постоянно возникают какие-то сложности, а фракции как-бы существующей коалиции регулярно не додают голоса на голосовании.

На самом ли деле Порошенко и компания прониклись предупреждениями от ЕС, станет понятно на ближайшем заседании Рады - 3 апреля. Если отмена скандальных поправок будет провалена и в этот раз, отношения Украины и западных партнеров грозят скатиться в пропасть, из которой выбираться будет очень тяжело. А в перспективе пострадать могут не столько украинские чиновники, но и простые украинцы. Невыполнение украинской властью взятых на себя обязательств в рамках Соглашения об ассоциации – прямой путь к угрозе приостановления безвизового режима.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН