Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Савченко останется под стражей до 20 мая, адвокаты в жалобе просили суд применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Игорь Паленик.

Адвокаты в жалобе просили суд применить к Савченко меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

При этом во время судебного заседания в суд поступило ходатайство от Героя Украины Степана Хмары и Ирмы Крат, которая назвала себя журналисткой, с просьбой взять подозреваемую на поруки.

Сторона обвинения также просила отменить решение первой инстанции, но только в части незаконного задержания Савченко. Вместе с тем суд признал законным задержание Савченко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

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Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.