В «Відродженні» доработали законопроект о поддержке промышленности с учетом предложений бизнеса

Партия «Відродження» и УСПП провели совместный круглый стол, посвященный тематике поддержки отечественной промышленности.

Партия «Відродження» и Украинский союз промышленников и предпринимателей согласовали законопроект о поддержке отечественной промышленности. В него внесли предложения промышленников, и уже в ближайшие дни документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.

К такому согласию Партия «Відродження» и УСПП пришли по результатам совместного круглого стола, посвященного тематике поддержки отечественной промышленности, который состоялся в Верховной Раде 5 марта, сообщает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие председатель Партии «Возрождение», сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь, первый заместитель председателя Партии «Відродження» Владимир Пилипенко, президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных организаций Анатолий Кинах, руководители промышленных предприятий, политические и экономические эксперты.

Во время круглого стола стороны обсудили законопроект «Відродження» о поддержке отечественной промышленности, представители УСПП и эксперты озвучили свои предложения к законопроекту.

Как отметил во время выступления сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь, сегодня необходимы кардинальные изменения в промышленной политике государства.

«Мы разработали экономическую стратегию «Собственный путь Украины», а также механизм реализации этой стратегии в жизнь – законопроект о поддержке отечественной промышленности. У нас есть несколько ключевых предложений. Прежде всего это политика импортозамещения – необходимо создавать отечественные производства, а не поддерживать экономику других стран. Исключением в этом вопросе может быть только промышленное оборудование – мы предложили снизить ставку НДС на ввоз в Украину современного инновационного оборудования для украинских промышленных предприятий. Последний пример: «Укрзалізниці» дали команду покупать локомотивы General Electric с привлечением кредитов украинских госбанков. Хотя в Днепре есть совместное украинского-немецкое производство с компанией Siemens, продукция которого уже прошла испытание на украинских железных дорогах. Мы считаем, что необходимо импортировать технологии, а не готовую продукцию! Есть немало нелепых вещей, которые, к сожалению, сегодня происходят. И мы считаем, что это необходимо менять как можно скорее», – сказал во время пресс-конференции Виктор Бондарь.

В свою очередь представители УСПП подчеркнули важность сотрудничества между промышленниками и представителями украинского парламента. По их мнению, сегодня государственная политика должна строиться на принципах экономического патриотизма.

«Качественная промышленная политика формирует не только структуру экономики, но и, по сути, структуру общества и будущее государства. Сейчас в Украине сложилась крайне опасная ситуация, которую во всем мире называют деиндустриализацией. Мы не имеем права потерять промышленный потенциал и строить исключительно аграрно-сырьевую экономику, для поддержания которой достаточно 15-20 миллионов человек. Сырьевая экономика не может сформировать необходимое количество современных рабочих мест для обеспечения жизнедеятельности людей в конкретной стране. Вы понимаете, как это серьезно на фоне демографических проблем в нашем государстве, проблем трудовой миграции? То есть наращивание доли промышленного производства в структуре украинской экономики, развитие индустриального инновационного сектора – это, по сути, будущее украинского народа, украинского государства», – подчеркнул Анатолий Кинах.

Как сообщалось ранее, 7 февраля партия «Відродження» и УСПП провели встречу, где обсудили экономическую программу политсилы «Собственный путь Украины», а также экономическую программу УСПП «Платформа экономического патриотизма», содержащий комплекс мероприятий в налоговой и экономической политике, направленных на достижение экономического роста в Украине на уровне 7-8% в год.

В депутатскую группу «Партия «Возрождение» сегодня входят 24 народных депутата. Сопредседатели группы – Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь.