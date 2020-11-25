Гололедица и дождь с мокрым снегом: украинцев предупредили об изменении погоды
В восточных областях на дорогах - гололедица.
Сегодня, 25 ноября, в восточных, большинстве северных и центральных областей небольшой дождь, ночью на востоке страны - с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"На дорогах восточных областей местами гололедица", - говорится в сообщении.
В столице и Киевской области днем 25 ноября ожидается небольшой дождь.
Снег в Украине в ноябре
Не надо удивляться, что в ноябре в Украине уже выпал снег.
"Удивляться, что в ноябре выпал снег - незачем, потому что уже по календарным срокам в городе Киеве зима уже наступила. И средние сроки прихода как раз в эти дни. То есть ничего удивительного не произошло", - говорит глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Он отметил, что причина снегопада очень проста: пришел атмосферный фронт с северо-запада, пришел прохладный воздух - и из-за этого, конечно, выпал снег.
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