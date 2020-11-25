Гололедица и дождь с мокрым снегом: украинцев предупредили об изменении погоды

В восточных областях на дорогах - гололедица.

В восточных областях ожидается дождь со снегом / фото УНИАН

Сегодня, 25 ноября, в восточных, большинстве северных и центральных областей небольшой дождь, ночью на востоке страны - с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также Ливни накроют два региона: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)

"На дорогах восточных областей местами гололедица", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области днем 25 ноября ожидается небольшой дождь.

Снег в Украине в ноябре

Не надо удивляться, что в ноябре в Украине уже выпал снег.

"Удивляться, что в ноябре выпал снег - незачем, потому что уже по календарным срокам в городе Киеве зима уже наступила. И средние сроки прихода как раз в эти дни. То есть ничего удивительного не произошло", - говорит глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что причина снегопада очень проста: пришел атмосферный фронт с северо-запада, пришел прохладный воздух - и из-за этого, конечно, выпал снег.