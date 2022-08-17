В четверг, 18 августа, в Киеве будет тепло и сухо.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до +19 градусов, а днем столбики термомтеров покажут +24°...+27°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.
Ветер ожидается северного и северо-восточного направлений, а его скорость составит 1,9 - 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
В Тернополе 18 августа ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+32°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.
В Одессе 18 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, гроза.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+28°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, гроза.
В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°.