В течение дня воздух прогреется до +27 градусов.

В четверг, 18 августа, в Киеве будет тепло и сухо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +19 градусов, а днем столбики термомтеров покажут +24°...+27°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Ветер ожидается северного и северо-восточного направлений, а его скорость составит 1,9 - 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.

В Тернополе 18 августа ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+32°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.

В Одессе 18 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°.

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