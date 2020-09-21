Лето не отступает: синоптик прогнозирует, что Украину накроет настоящая жара

В течение недели, по прогнозу Диденко, температура достигнет отметок в + 25...+29°.

Температура в течение недели поднимется до + 30 градусов / фото УНИАН

22 сентября повсюду в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Утром и ночью будет туманно.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Температура воздуха ожидается комфортная, в течение дня + 22...+27°. А в течение недели достигнет + 25...+29°, на Юге и до +30°", - рассказала она.

Синоптик прогнозирует, что дожди ожидаются в воскресенье на Западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится Юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.

"В Киеве завтра все, как у людей: День осеннего равноденствия, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25°", - добавила Диденко.

Карта meteopost.com

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до + 27°. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Гидрометцентре предупреждают о резком снижении температуры воздуха в Украине. По их прогнозам, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. В то же время на 23-25 сентября синоптики обещают постепенное повышение температуры.