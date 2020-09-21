Лето не отступает: синоптик прогнозирует, что Украину накроет настоящая жара
В течение недели, по прогнозу Диденко, температура достигнет отметок в + 25...+29°.
22 сентября повсюду в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Утром и ночью будет туманно.
Погода в Киеве: сегодня в столице будет до + 22°, ясно
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Температура воздуха ожидается комфортная, в течение дня + 22...+27°. А в течение недели достигнет + 25...+29°, на Юге и до +30°", - рассказала она.
Синоптик прогнозирует, что дожди ожидаются в воскресенье на Западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится Юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.
"В Киеве завтра все, как у людей: День осеннего равноденствия, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25°", - добавила Диденко.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН
Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до + 27°. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В Гидрометцентре предупреждают о резком снижении температуры воздуха в Украине. По их прогнозам, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. В то же время на 23-25 сентября синоптики обещают постепенное повышение температуры.
- Винница+23°... +8°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+21°... +3°
- Житомир+23°... +7°
- Запорожье+23°... +7°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+22°... +6°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+23°... +8°
- Львов+24°... +7°
- Николаев+23°... +7°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+20°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+19°... +4°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+20°... +4°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+20°... +5°
- Черновцы+25°... +9°