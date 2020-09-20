Украинцев предупредили о резком похолодании
По прогнозам синоптиков, потепления не стоит ожидать до 23 сентября.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о резком снижении температуры воздуха в Украине.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.
В то же время на 23-25 сентября синоптики обещают постепенное повышение температуры.
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