Украинцев предупредили о резком похолодании

13:44, 20 сентября 2020
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По прогнозам синоптиков, потепления не стоит ожидать до 23 сентября.

Прогноз погоды в Украине на неделю / УНИАН
Прогноз погоды в Украине на неделю / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о резком снижении температуры воздуха в Украине.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

В то же время на 23-25 сентября синоптики обещают постепенное повышение температуры.

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Автор: Светлана Закелова

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Теги: #погода
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