В течение дня воздух в столице прогреется до комфортных +26 градусов.

В пятницу, 19 августа, в Киеве будет теплый день, однако возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице температура опустится до +19°, а днем прогреется до комфортных +24...+26 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, ближе к вечеру возможен небольшой дождик.

Ветер 19 августа в Киеве будет северо-восточный, его скорость составит 2,3 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, ливень.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.

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