В пятницу, 19 августа, в Киеве будет теплый день, однако возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью в столице температура опустится до +19°, а днем прогреется до комфортных +24...+26 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, ближе к вечеру возможен небольшой дождик.
Ветер 19 августа в Киеве будет северо-восточный, его скорость составит 2,3 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 746 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +29°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.
В Тернополе 19 августа ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, практически безоблачно.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, ливень.
В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.
В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.