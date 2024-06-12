Сильные дожди в столице могут продолжаться до конца дня.

В Киеве с начала суток выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, отмечается, что по состоянию на 15:00 12 июня ночной и дневной уровни осадков составили 46 мм.

"Нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть 12 июня в столице выпало более половины месячной нормы. Призываем горожан быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор", - пояснили в КГГА.

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Там также добавили, что ливень с таким количеством осадков в сутки в Киеве фиксируется впервые за 30 лет.

Что происходит с погодой в Киеве

Киев сегодня накрыл мощный ливень, в результате которого часть улиц оказалась подтопленной. Вода начала заливаться также и в некоторые многоэтажки.

Из-за непогоды на Киевщине начались аварийные отключения.

Погода в Украине: прогноз синоптиков

Накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что 12 июня в Украине повсеместно пройдут грозовые ливни. Она также отметила, что в некоторых регионах Украины возможны град и шквалы.

Синоптик также добавила, что причиной этому является антициклон, который приближается к Украине. Из-за этого, с 12 июня в Украине начала отступать духота с высокой температурой.

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