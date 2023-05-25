Через несколько дней дождей и гроз в Украине станет меньше / фото Pixabay

Дожди и грозы, которе сейчас пришли в Украину, продержатся еще несколько дней. Затем они ослабнут и к концу месяца практически покинут территорию нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

Перед выходными, 26 мая, дожди и грозы ожидаются практически по всей стране. Вероятность осадков будет ниже в полосе Чернигов - Киев - Хмельницкий - Винница - Черновцы.

26 мая в Украине ожидается много дождей и гроз / фото УНИАН

На выходных осадков в Украине постепенно станет меньше. К концу недели грозы сконцентрируются на юго-востоке нашей страны.

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28 мая грозы сконцентрируются на юго-востоке Украины / фото УНИАН

К концу месяца дождей и гроз в Украине уже практически не останется. Они сместятся на юг, а в последний день весны небольшие дожди покапают в Крыму и местами на востоке.

31 мая дождей и гроз в Украине практически не останется / фото УНИАН

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни осадков и гроз в Украине станет больше. Так, 26 мая, дожди и грозы ожидаются по всей стране. При этом на температуру они не повлияют - будет тепло.

На выходных погода начнет немного стабилизироваться. К концу недели станет больше солнца. 

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