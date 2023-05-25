Погода в Украине начнет стабилизироваться лишь к концу месяца.

Дожди и грозы, которе сейчас пришли в Украину, продержатся еще несколько дней. Затем они ослабнут и к концу месяца практически покинут территорию нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Перед выходными, 26 мая, дожди и грозы ожидаются практически по всей стране. Вероятность осадков будет ниже в полосе Чернигов - Киев - Хмельницкий - Винница - Черновцы.

На выходных осадков в Украине постепенно станет меньше. К концу недели грозы сконцентрируются на юго-востоке нашей страны.

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К концу месяца дождей и гроз в Украине уже практически не останется. Они сместятся на юг, а в последний день весны небольшие дожди покапают в Крыму и местами на востоке.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни осадков и гроз в Украине станет больше. Так, 26 мая, дожди и грозы ожидаются по всей стране. При этом на температуру они не повлияют - будет тепло.

На выходных погода начнет немного стабилизироваться. К концу недели станет больше солнца.

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