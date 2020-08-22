Местами дождливо: прогноз погоды на 23 августа (карта)

Синоптики обещают теплую погоду, местами с грозами.

Прогноз погоды на 23 августа / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 23 августа, в Украине на большинстве территорий будет сухо и тепло, лишь в некоторых регионах пройдут дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"23 августа в Украине без осадков, только на Волыни, Львовщине и в Карпатах днем кратковременные дожди, местами с грозами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ветер будет преимущественно юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18° С, днем 24-29° С, в Карпатах 20-23° С.

Погода на воскресенье, 23 августа / фото Укргидрометцентр

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