В Киеве сегодня температура до +3°, без осадков
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -2°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+6°... -4°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+2 °
Влажность:92 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:07:22
Закат17:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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