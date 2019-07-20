Последствия землетрясения в Афинах (фоторепортаж, видео)

16:28, 20 июля 2019
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Из-за толчков многие работники покинули свои офисы и собрались в парках и других открытых местах в нескольких районах города.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера, которое всколыхнуло Афины в пятницу, повредило несколько зданий, и четыре человека были госпитализированы с травмами, ни одна из которых не была серьезной.

У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сейсмологический центр Университета Аристотеля в Салониках заявил, что землетрясение, которое произошло в 2:13, было близко к поверхности, что объясняет, почему его сильно чувствовали в греческой столице.

Эпицентр находился всего в 22 километрах к юго-западу от Афин.

Из-за толчков многие работники покинули свои офисы и собрались в парках и других открытых местах в нескольких районах города.

Представитель правительства Стелиос Петсас сказал, что власть получила сообщение о том, что обрушилось два старых дома и еще несколько зданий получили незначительные повреждения на фасадах. Также рухнуло заброшенное портовое здание (на этом участке порта пассажиры не высаживаются).

Подземные толчки вызвали отключения электроэнергии вокруг Афин, временные проблемы возникли и с мобильной связью - из-за перегрузки сети.

Петсас сказал, что штукатурка упала из стен в здании парламента и внутри афинской прокуратуры, и что государство готово реагировать на любые проблемы.

Пожарная служба заявила, что получила 12 звонков от людей, которые оказались в лифтах.

Состоялось несколько толчков, два из которых были достаточно мощными и чувствовались по всему городу.

Последнее крупное землетрясение в Афинах было в 1999 году, когда погибли 143 человека, многие здания обрушились или были серьезно повреждены.

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Теги: #землетрясение#Афины
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