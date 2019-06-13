Ад на колесах: журналисты замеряли температуру в столичном трамвае (видео)

Хуже всего при таких погодных условиях водителю транспортного средства.

Жара в Украине не сдается. В четверг по всей стране от +30 и выше. И почти везде ни ветерка, ни капельки. Дожди с грозами ожидаются только в Крыму, на Буковине и Севере - Сумщине и Черниговщине. А в пятницу и эти регионы высушит июньское солнце.

Журналисты ТСН решили проинспектировать, насколько тяжело переносить жару в общественном транспорте.

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Так, столбик термометра в салоне трамвая показывает 43°.

Сложнее же в такую жару водителю транспортного средства. По словам водителя трамвая Натальи, в кабине термометр показывает 53°. На вопрос, как она спасается при такой температуре, Наталья ответила, что водичкой.