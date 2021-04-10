Аксессуары должны дополнять образ, а не делать его дешевым.

Аксессуары - это вещи, без которых сложно представить современную девушку. На рынке их сейчас такое количество, что глаза разбегаются. Поэтому не стоит зацикливаться на тех, что уже устарели. А чтобы вы понимали о чем речь, предлагаем рассмотреть несколько вариантов "антиквариата".

Очки-гладиаторы

На улице уже периодически появляется солнышко, а это значит, что скоро мы достанем свои очки. Если у вас гладиаторы с зеркальными стеклами, лучше сразу отложите их куда подальше.

Каффы

Многие путают каффы с моносерьгами. Действительно, последние сейчас на пике популярности. А вот каффы с камнями уже изрядно устарели. Более того, они визуально делают ваше ушко меньше и прибавляют вам несколько лет к возрасту.

Мех

Об этом можно говорить целую вечность. Но мы постараемся сократить порыв эмоций насчет этой "штуки". И даже не будем говорить об экологичности. Модные критики рекомендуют отказаться от сумок и обуви с мехом. Помните, что сейчас в тренде минимализм и та самая... экологичность.

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Автор: Диана Могилевич