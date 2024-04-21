Дизайнер призвал не бояться новых сочетаний и смело использовать их.

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых сочетаниях цветов 2024 года. По его словам, есть пять классических и новых оттенков, которые удачно сочетаются между собой. Андре Тан рекомендует не бояться экспериментировать в образах. На первый взгляд странные сочетания, могут стать удачными.

Пастельно-розовый + красный

Дизайнер называет сочетание этих оттенков нежностью со страстью. Использование пастельно-розового придаст образу легкости, в то время, как красный - эффектность и энергию. Можно попробовать совместить пастельно-розовую блузу или платье с красной юбкой или брюками. Это позволит создать баланс между нежностью и выразительностью. Также можно использовать аксессуары в красном цвете, такие как красные туфли, сумка или шарф, чтобы подчеркнуть эту цветовую гармонию.

Кремово-желтый + перламутрово-серый

Андре Тан считает, что эти цвета являются изысканными и аристократичными. Это очень изящное и стильное сочетание цветов, которое создает образы с оттенком элегантности и легкости. Для образа с этими цветами можно попробовать одежду в кремово-желтом цвете, такую как блуза или жакет, совмещенный с перламутрово-серыми брюками или юбкой. Это создаст изысканный и ненавязчивый образ, подходящий как для офисного стиля, так и для вечернего выхода.

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Серый + красный

По словам модельера, это классика, которая всегда будет в моде. Такое сочетание может создать образы с элементом смелости и классики одновременно. Одним из способов сочетания этих цветов может быть серый тренч или жакет с красным платьем или юбкой. Это создаст контрастный и элегантный лук. В комплекте с обувью и аксессуарами также можно играть на контрасте. Например, красные туфли или сумка могут быть отличным дополнением к серому образу.

Винный + синий

"Очень благородное сочетание - яркое, но в то же время не слишком. Очень оно мне нравится!" - прокомментировал сочетание Андре Тан.

Это сочетание создает элегантный и стильный образ с элементом глубины и утонченности. Один из способов сочетания этих цветов - это использование винного платья или блузы с синими брюками или юбкой. Винный цвет придаст вашему образу тепла и элегантности. Также можно попробовать совместить синюю куртку или жакет с винным топом или рубашкой. Эти оттенки станут базовыми в вашем гардеробе.

Голубой + коричневый

Дизайнер описал эти цвета, как спокойствие, стиль и сдержанность. В таких сочетаниях есть баланс между элегантностью и контрастом. Голубой и коричневый подчеркнут вашу естественную красоту. Можно попробовать совместить голубой пиджак или пальто с коричневой юбкой, или брюками. Это сочетание цветов создаст стильный и гармоничный образ, который подходит как для ежедневного стиля, так и для праздничных событий.

Напомним, ранее Андре Тан назвал 6 трендов этой весны.

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