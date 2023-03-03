О женщине многое говорят ее руки. С помощью маникюра можно как подчеркнуть свой статус, так и показаться безвкусной. От каких гель-лаков стоит отказаться - читайте далее.
Оранжевый
Именно этот цвет гель-лака пользуется спросом среди девушек в летний период. Однако никакой ассоциации с сочным апельсином он не вызывает. Этот оттенок больше подходит для декорирования ногтей, но и это уже в прошлом.
Кошачий глаз
Когда-то кошачий глаз был на пике популярности. Этот маникюр выполнялся с помощью магнита, собирая весь шиммер в одну линию. Таким образом и создавался тот самый маникюр в виде кошачьего глаза. Однако это покрытия уже не в тренде.
Синий
Синий цвет на ногтях у большинства людей ассоциируется с травмой. Наверняка, вы хотя бы раз в жизни слышали вопрос: "Ты что, ударилась или прищемила палец?" Поэтому логично, что этот цвет является антитрендом.
Зеленый
Это очень яркий, насыщенный, сочный цвет. Однако кислотные оттенки выглядят вульгарно и совсем безвкусно. Лучше отдать предпочтение более нейтральным или матовому покрытию.
Гель-лак с блестками
Это более новогодний вариант маникюра. Также его можно сделать на вечеринку. Но для повседневной носки он не подходит, так как выглядит слишком вызывающе. Отдавайте предпочтение однотонным гель-лакам без разных добавок.
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