Они указывают на плохой вкус.

О женщине многое говорят ее руки. С помощью маникюра можно как подчеркнуть свой статус, так и показаться безвкусной. От каких гель-лаков стоит отказаться - читайте далее.

Оранжевый

Именно этот цвет гель-лака пользуется спросом среди девушек в летний период. Однако никакой ассоциации с сочным апельсином он не вызывает. Этот оттенок больше подходит для декорирования ногтей, но и это уже в прошлом.

Кошачий глаз

Когда-то кошачий глаз был на пике популярности. Этот маникюр выполнялся с помощью магнита, собирая весь шиммер в одну линию. Таким образом и создавался тот самый маникюр в виде кошачьего глаза. Однако это покрытия уже не в тренде.

Видео дня

Синий

Синий цвет на ногтях у большинства людей ассоциируется с травмой. Наверняка, вы хотя бы раз в жизни слышали вопрос: "Ты что, ударилась или прищемила палец?" Поэтому логично, что этот цвет является антитрендом.

Зеленый

Это очень яркий, насыщенный, сочный цвет. Однако кислотные оттенки выглядят вульгарно и совсем безвкусно. Лучше отдать предпочтение более нейтральным или матовому покрытию.

Гель-лак с блестками

Это более новогодний вариант маникюра. Также его можно сделать на вечеринку. Но для повседневной носки он не подходит, так как выглядит слишком вызывающе. Отдавайте предпочтение однотонным гель-лакам без разных добавок.

Ранее УНИАН показал яркий маникюр на весну 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: