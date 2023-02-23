В этой подборке вы найдете вариант для себя.

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что пришло время для ярких цветов в маникюре. На смену бордовому, черному и темно-синему пришли более сочные оттенки, которые изумительно будут смотреться на ваших ноготках.

Разноцветные ногти

Вам может показаться, что разноцветный маникюр - это перебор. Но есть один секрет, который спасет ситуацию и сделает ваши ручкими очень привлекательными. Итак, одну ручку покрываете однотонным цветом, а другую - разными лаками. Таким образом будет меньше яркости, но сохранится "изюминка".

Розовый маникюр

Яркий, сочный, пестрый розовый идеально подходит для длинных ноготков. Даже не думайте, что это лишний гламур. Это совсем не так. Наоборот розовый цвет ассоциируется с нежностью, сладостью, детством и романтикой. Он идеально подходит творческим натурам.

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Фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет - это смесь красного и синего. Красный, например, отвечает за страсть, энергию и любовь, а синий - за успокоение. Чтобы сделать маникюр более эксклюзивным, можно украсить его. Используйте мелкие цветочки, пятнышки и другое - то, что нравится именно вам. Но не переусердствуйте с дизайном.

Дизайн на каждом ноготке

В прошлом году маникюр с разным дизайном на каждом ноготке покорил буквально каждую модницу. В этом году такое покрытие снова будет в тренде. Однако стоит выбирать более сдержанный дизайн, который выглядит стильно.

Перепелиное яйцо

Вы могли подумать, что речь пойдет о рисунке в виде перепелиного яйца, но нет. Это специальный топ с черными крапинками. При нанесении как на нюдовый, так и на яркий лак он выглядит безупречно.

Ранее УНИАН назвал 5 лаков для ногтей, которые будут в моде весной 2023.

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