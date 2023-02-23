Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что пришло время для ярких цветов в маникюре. На смену бордовому, черному и темно-синему пришли более сочные оттенки, которые изумительно будут смотреться на ваших ноготках.

Разноцветные ногти

Вам может показаться, что разноцветный маникюр - это перебор. Но есть один секрет, который спасет ситуацию и сделает ваши ручкими очень привлекательными. Итак, одну ручку покрываете однотонным цветом, а другую - разными лаками. Таким образом будет меньше яркости, но сохранится "изюминка".

Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Розовый маникюр

Яркий, сочный, пестрый розовый идеально подходит для длинных ноготков. Даже не думайте, что это лишний гламур. Это совсем не так. Наоборот розовый цвет ассоциируется с нежностью, сладостью, детством и романтикой. Он идеально подходит творческим натурам.

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Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет - это смесь красного и синего. Красный, например, отвечает за страсть, энергию и любовь, а синий - за успокоение. Чтобы сделать маникюр более эксклюзивным, можно украсить его. Используйте мелкие цветочки, пятнышки и другое - то, что нравится именно вам. Но не переусердствуйте с дизайном.

Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Дизайн на каждом ноготке

В прошлом году маникюр с разным дизайном на каждом ноготке покорил буквально каждую модницу. В этом году такое покрытие снова будет в тренде. Однако стоит выбирать более сдержанный дизайн, который выглядит стильно.

Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Перепелиное яйцо

Вы могли подумать, что речь пойдет о рисунке в виде перепелиного яйца, но нет. Это специальный топ с черными крапинками. При нанесении как на нюдовый, так и на яркий лак он выглядит безупречно.

Весенний маникюр 2023 / Скриншот Instagram

Ранее УНИАН назвал 5 лаков для ногтей, которые будут в моде весной 2023.

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