Первая леди в очередной раз восхитила поклонников своим аутфитом.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая на днях открыла Форум молодых лидеров на ежегодной Ялтинской европейской стратегии, показалась в очередном стильном костюме.

Порой кажется, что костюмов в гардеробе Елены просто немеренное количество, ведь она регулярно показывает новые яркие аутфиты, которые стоит взять себе на заметку.

В этот раз первая леди предстала в черном классическом костюме с пиджаком более свободного кроя. В такой строгий наряд она сумела добавить нотку романтизма в виде белой блузки, которая идеально дополнила ее образ.

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Также Зеленская надела лаконичное украшение - маленькие серьги с жемчугом. Они сделали образ более женственным.

"Невероятно красивая женщина", "Прекрасная, умная и счастливая первая леди", "Восхищаюсь Зеленской", "Хороший у вас стилист", "Отличный образ получился, костюм и прическа - огонь", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала несколько стильных образов в США, куда прилетела с супругом, президентом Владимиром Зеленским с рабочим визитом. Ее стиль всегда выдержанный, лаконичный и в то же время яркий. Не зря Зеленскую именуют украинской иконой стиля.

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Автор: Диана Могилевич