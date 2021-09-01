Первая леди надела черное стильное платье.

Первая леди Украины Елена Зеленская вчера, 31 августа, вместе со своим супругом Владимиром Зеленским прибыла в США с рабочим визитом.

Она вышла из трапа самолета в модном костюме небесного цвета, а сегодня уже успела продемонстрировать стильное платье. Талию она подчеркнула с помощью ремня, а также надела массивное колье. Дополнила Зеленская свой образ темными лодочками на высоком каблуке.

"Невероятно красивая первая леди", "Прекрасная", "Елена, вы замечательная женщина. Гордость нашей страны", "Обаятельная, искренняя", - пишут пользователи Instagram в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич