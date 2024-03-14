Вы точно будете номер 1 на улицах своего города.

Несмотря на резкое похолодание, синоптики обещают наступление настоящего весеннего тепла. Это отличный повод для того, чтобы снять с себя пуховик. А пока у нас в запасе есть несколько дней, можно подумать о том, чем заменить зимнюю куртку на весеннюю.

УНИАН рассказывает, какая женская верхняя одежда будет в тренде.

Верхняя одежда 2024 - 5 лучших вариантов

Долго думаете о том, какая верхняя одежда весна 2024 идеально подойдет именно вам? Расслабьтесь и присмотритесь к вариантам, которые предлагают дизайнеры. Вы точно что-то для себя найдете.

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Куртка

Выбирая куртки женские, стоит отдавать предпочтение легким тканям. Например, ветровкам. В них вам не будет жарко, если вы наденете футболку и не будет холодно, если под нее вы наденете свитшот.

Тренч

Уже несколько лет подряд тренч женский остается на пике популярности. Они не только стильно выглядит, но и подчеркивает фигуру. Благодаря этому вы будете выглядеть в нем просто превосходно. Интересно и то, что тренч сочетается с разными стилями одежды.

Бомбер

Бомбер идеально подходит под спортивный и повседневный стиль. Это отличный вариант для тех девушек, которые ведут активный образ жизни и выбирают для себя практичность и удобство.

Пальто

Если вы мерзлячка и думаете, что тренч вас не спасет в прохладную погоду, то, конечно, выбирайте пальто. Учитывайте, что ткань должна быть натуральной и дорогой, тогда оно прослужит вам много лет.

Кожаные куртки

Кожаные куртки - мастхев каждой модницы. Не секрет, что уже есть масса разным вариантов этой верхней одежды. Выбирайте тот, который вам больше нравится и идите покорять этот мир.

Теперь вы знаете, какая верхняя одежда будет в тренде этой весной. Обращайте внимание не только на модные тенденции, но и на свои ощущения, чтобы, глядя в зеркало, вы считали себя красоткой номер 1.

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