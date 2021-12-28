Самое время выбирать, в чем встретить Новый год. Журналисты сделали несколько советов по одежде.

Журналисты узнали, что надеть на Новый год чтобы получить благосклонность окружения и символа 2022-го - Водяного Тигра.

Как говорится в сюжете ТСН, модными будут не только платья, но и костюмы.

Читайте такжеКрасивый маникюр на Новый год 2022: лучшие идеи с фотоОчень актуальным в 2022 году будет синий цвет. Эксперты советуют отказаться в новогоднюю ночь от неоновых и ярких цветов, а также анималистических принтов, за исключением символа года – тигра.

Актуальной в новогоднюю ночь будет платье slip-dress. Беспроигрышными вариантами будут блестки, камни, одежда с перьями.

Ранее УНИАН рассказал, какой макияж на Новый год сделает вас королевой этой ночью. Среди трендов - необычные стрелки, акцент на глаза, двухцветные и блестящие тени, блестки на лице.

Подробнее о том, в чем встречать Новый год 2022 Деве, Рыбам, Весам и другим знакам Зодиака - все советы и рекомендации читайте в нашем материале Год Тигра: в чем встречать 2022 год разным знакам Зодиака.

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