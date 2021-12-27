УНИАН знает, как макияж на Новый год 2022 сделает вас неотразимой.

Макияж дополняет любой образ и может преобразить даже невзрачную внешность. Через несколько дней мы отметим Новый год – особенный праздник, когда можно попробовать что-то необычное. В этот день разрешено баловать себя необычными цветами и яркими украшениями. Подсказываем, какой макияж на Новый год сделает вас королевой этой ночи.

Необычные стрелки

Стрелки - универсальный макияж на любой праздник, но на Новый год можно поэкспериментировать с их узором. Необычный рисунок стрелок сделает яркий акцент на глаза даже без использования теней.

Акцент на глаза

Темные глубокие тени сделают ваш взгляд томным и выразительным. Используйте светлые тени на внутренней части века и делайте их темнее к краю. Не забудьте также накрасить ресницы тушью.

Двухцветные тени

Яркий и необычный макияж можно создать с помощью двух теней разных цветов. Можно использовать даже противоположные оттенки – эффект в любом случае будет положительным. Скулы и губы в таком макияже выделять не стоит.

Блестящие тени

Не только елка сияет огнями на Новый год. В этот праздник не возбраняется использовать броские и яркие тени с блестками. Очень дорого и роскошно выглядит блестящий макияж в золотых цветах, но и другие цвета допустимы. На губы лучше нанести натуральную помаду, чтобы они не перетягивали внимание на себя.

Блестки на лице

Сиять могут не только веки. Ещё один праздничный вариант использования блесток – нанесение их на скулы или под веками. Такой макияж привлечет много внимания и выгодно выделит вас. Чтобы сделать его, купите глиттер и спрей-фиксатор для макияжа. Используйте белый глиттер для смуглой кожи и золотой – для бледной.

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