Украинский боксер появился в фиолетовом костюме на "церемонии прибытия".

Уже 21 декабря состоится долгожданный боксерский поединок-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Спортсмены прибыли в страну на "церемонию прибытия", где украинец показался в необычном, но стильном образе от украинского бренда. Дизайнер костюма раскрыла его символизм, который может помочь боксеру в поединке.

Чемпион прибыл на событие в фиолетовом костюме свободного кроя, который был дополнен интересным акцентом - белой меховой накидкой с изображением дикого кота. В своем Instagram дизайнер образа Эльвира Гасанова рассказала, что костюм называется "Непокоренный".

"Непокоренный" - это не просто костюм, а визуальная манифестация силы, индивидуальности и символизма. Глубокий фиолетовый, природные фактуры и образ дикого кота сочетаются в гармоничный ансамбль, который говорит на языке стиля и значений", - написала Эльвира.

Видео дня

По словам дизайнера, она выбрала изображение дикого кота на меху, потому что он символизирует "независимость, ловкость и скрытую силу". Он является воплощением свободы, неуловимости и готовности к неожиданностям. Гасанова убеждена, что эти "качества полностью отражают стиль Усика".

Интересной деталью были глаза кота, ведь они были разных цветов: желтого и голубого, которые символизируют украинский флаг. Дизайнер отметила, что кот был расположен на плече знаменитости, потому что он будто выполняет роль защитника и одновременно подчеркивает его мощь и уверенность.

"В образе Усика он подчеркивает его уверенность, харизму и способность отличаться не только как спортсмен, но и как культурный символ. Фиолетовый излучает мистичность, креативность и решительность черты, определяющие характер Усика как в ринге, так и за его пределами", - добавила модельер.

По ее мнению, фиолетовый прекрасно сочетается с белым цветом. Последний, как говорит Эльвира, символизирует "чистоту, ясность мыслей и новое начало".

"Выбор цветов, текстур и символов делает этот образ не просто модным, а знаковым. Он подчеркивает личность Усика, его благородство духа и способность оставаться собой даже на мировой арене", - убеждена Гасанова.

К слову, бой-реванш Усика с Фьюри пройдет уже на этой неделе, 21 декабря. На кону пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.

Напомним, ранее Netflix снял фильм об Усике. Премьерный показ фильма состоится в Великобритании, Ирландии, а также странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: