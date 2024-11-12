Стриминговый гигант Netflix анонсировал выход документальной ленты "Undisputed" ("Абсолютный"), посвященной первому поединку между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Фильм расскажет о пути Усика к исторической победе и вызовах, с которыми он столкнулся на этом пути.
Премьера ленты запланирована на 10 декабря. Смогут ли увидеть "Undisputed" украинские зрители, пока неизвестно.
"Приготовьтесь увидеть тяжелый труд, самопожертвование и путь к истории", - интригует синопсис фильма.
Сам Александр Усик призвал своих поклонников присоединиться к просмотру:
"Приглашаю вас увидеть не только мои бои на ринге, но и внутреннюю борьбу за честь моей страны, чтобы Украина гордилась мной".
Фильм сосредоточится на эмоциональных и физических испытаниях, которые пришлось преодолеть Усику во время подготовки к одному из важнейших боев в карьере.
Кто такой Александр Усик
Александр Усик - это украинский профессиональный боксер, который получил мировую славу благодаря своим выдающимся достижениям на ринге. Усик - один из немногих боксеров в истории, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Усик известен своим нестандартным стилем бокса, который сочетает скорость, подвижность и мощные удары.
Усик - настоящий патриот Украины, он всегда подчеркивает свое происхождение и выступает в защиту своей страны. Усик - харизматичный и позитивный человек, который всегда находит время для общения с фанатами.
Напомним, жена Александра Усика впервые показала самую младшую дочь.