Премьерный показ фильма состоится в Великобритании, Ирландии, а также странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Стриминговый гигант Netflix анонсировал выход документальной ленты "Undisputed" ("Абсолютный"), посвященной первому поединку между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Фильм расскажет о пути Усика к исторической победе и вызовах, с которыми он столкнулся на этом пути.

Премьера ленты запланирована на 10 декабря. Смогут ли увидеть "Undisputed" украинские зрители, пока неизвестно.

"Приготовьтесь увидеть тяжелый труд, самопожертвование и путь к истории", - интригует синопсис фильма.

Сам Александр Усик призвал своих поклонников присоединиться к просмотру:

"Приглашаю вас увидеть не только мои бои на ринге, но и внутреннюю борьбу за честь моей страны, чтобы Украина гордилась мной".

Фильм сосредоточится на эмоциональных и физических испытаниях, которые пришлось преодолеть Усику во время подготовки к одному из важнейших боев в карьере.

Кто такой Александр Усик

Александр Усик - это украинский профессиональный боксер, который получил мировую славу благодаря своим выдающимся достижениям на ринге. Усик - один из немногих боксеров в истории, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Усик известен своим нестандартным стилем бокса, который сочетает скорость, подвижность и мощные удары.

Усик - настоящий патриот Украины, он всегда подчеркивает свое происхождение и выступает в защиту своей страны. Усик - харизматичный и позитивный человек, который всегда находит время для общения с фанатами.

Напомним, жена Александра Усика впервые показала самую младшую дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: