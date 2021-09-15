Дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные привычки убивают ваш стиль.

Осень - это время для экспериментов с теплыми свитерами, обувью и верхней одеждой. Что с чем сочетать, как правильно носить модную одежду, а также какие ошибки стоит срочно исправить - читайте в материале.

Нарушение правила многослойности

Первый слой в таких образах не должен быть плотнее второго! Иначе ваш образ получится неряшливым, будет много лишних складок. Андре Тан рекомендует в этом сезоне пойти на эксперимент: под низ надеть полуприлегающий кардиган, а сверху - куртку, жакет или стильный плащ. Так вы сможете выиграть на контрасте фактур.

Черные колготки - не панацея

"В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома! А вот цветные колготки и колготки с принтами - хитяры сезона! Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара - вариантов множество", - говорит дизайнер.

Черный монолук - осенняя депрессия

Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность! Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову!

Боязнь экспериментов

"Экспериментируя, рекомендую опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции "лука". Тренируйте насмотренность", - добавил Андре Тан.

Хватит все заправлять

Если вы думаете, что вечно заправляя вещи там, где нужно и где не нужно, вы свою фигуру делаете более стройной, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах.

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Автор: Диана Могилевич