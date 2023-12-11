В них вы будете неотразимой.

Совсем скоро мы будем отмечать Новый 2024 год, хозяином которого будет Зеленый Деревянный Дракон. Известно, что Дракон любит зеленый, красный и синий цвета, однако есть еще несколько, которые точно придутся ему по душе.

Ну, а вам понравится подборка новогодних образов, которые УНИАН составил специально для вас.

Блестящий костюм

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Обратите внимание на золото и серебро. Длинная юбка с вырезом на бедре и топ прибавят вам уверенности в себе, поэтому смело надевайте этот костюм на празднование Нового года. Обещаем, вы будете главной звездой вечера.

Костюм в сеточку

Роскошная мини-юбка и топ в сеточку с дополнением в виде страусиных перьев выглядят просто превосходно. Конечно, чтобы надеть такой наряд, нужно обладать стройной и подтянутой фигурой, но вы точно не пожалеете, если ваш выбор падет именно на него.

Брючный костюм

Вам может показаться, что брючный костюм - это офисная одежда. Если расматривать его с точки зрения делового стиля, то да. Но есть значительный нюанс. Если добавить яркие украшения и обувь на высоком каблуке, то этот костюм сразу же заиграет яркими красками.

Вечерние платье

Обратите внимание не на классические платья, а на более стилизированные. Например, с корсетом. Он идеально подчеркнет вашу грудь и талию. Более того, его можно сочетать как с туфлями, так и с более грубой обувью.

Платье с рукавами-фонариками

Это еще один стильный образ на Новый год 2024. Рукава-фонарики, мини, глубокое декольте - то, что произведет впечатление на ваших родных и близких. Готовьтесь отвечать, где вы купили это платье.

Ранее УНИАН рассказывал, какие платья на Новый год идеально подойдут женщинам за 50.

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