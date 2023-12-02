Рассказываем, какие платья вечерние будут модными в этом сезоне и помогут каждой женщине чувствовать себя звездой.

В новогоднюю ночь абсолютно любая девушка хочет не только выглядеть, как богиня, но и быть ею. Для этого важно создать правильный образ - в том числе, выбрать наряд. УНИАН выяснил, какие платья женские помогут стать неотразимой даже в 50-60 лет.

Лучшие платья на Новый год 2024

Стилисты говорят, что в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января нужно одеваться, конечно, по фигуре - платья для полных будут по фасону заметно отличаться от моделей, созданных для более стройных девушек. Именно поэтому, выбирая образ, нужно в первую очередь отталкиваться от особенностей своего телосложения, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Платья миди

Этот фасон подойдет женщинам, которым хочется скрыть полные ноги или сделать силуэт более правильной формы, если фигура напоминает треугольник, круг, прямоугольник. Наиболее предпочтительные цвета - красный, зеленый, белый, также можно выбрать вечерние платья с пайетками, так у вас получится блистать в новогоднюю ночь ярче бенгальских огней.

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Трикотажные платья

Еще один вариант для женщин за 50, который можно использовать, если хочется чего-то простого и понятного. Кстати, именно трикотажными чаще всего бывают платья больших размеров, что позволит найти именно ту модель, которая идеально "сядет" по фигуре. Крой может быть абсолютно разным, как и цвет - ориентируйтесь на собственные пожелания и фототип.

Платья с открытыми плечами

Такие модели подойдут девушкам смелым и ярким, которые не боятся быть сексуальными, притягательными и красивыми. Стилисты отмечают, что именно вечерние платья 2024 с открытыми плечами - модель, неподвластная возрасту.

Если правильно подобрать украшения, прическу, обувь и макияж, то получится не только подчеркнуть свои достоинства, но и убрать 10-15 лет - это несомненный плюс для женщин, стремящихся выглядеть моложе.

Какого цвета выбрать платье на Новый год 2024

Эзотерики считают, что женские платья, приносящие любовь, богатство и удачу в последующие 365 дней, должны быть нескольких определенных цветов. К примеру, зеленый подойдет тем, кто хочет обрести гармонию, стабильность, здоровье и финансовое благополучие. Фиолетовый и лавандовый цвет для девушек, стремящихся познать себя, улучшить личную жизнь и развить женское начало.

Коричневый и черный советуют карьеристкам, для которых важен рост в профессии и материальные блага. Белый и красный помогут привлечь любовь, семейное счастье, новые приятные впечатления и эмоции, а также уют в доме. Яркие стразы, пайетки и даже блестящий "дождик" в качестве украшения - намек Дракону (символу года), что вам хочется путешествий, командировок и смены обстановки.

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