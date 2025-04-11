Исполнительница похвасталась новым откровенным образом на шоу Евгения Яновича.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее ответила, почему до сих пор не вышла замуж, не отстает от трендов и снова оказалась в центре внимания. На этот раз она наделала шума в сети своим образом, в котором артистка появилась на шоу ведущего и блогера Евгения Яновича "20:23".

Исполнительница в своем Instagram опубликовала новые кадры со съемок проекта. Знаменитость показалась на шоу в изысканном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Стало известно, какова стоимость наряда звезды.

Не каждая 40-летняя певица может похвастаться такими формами, как Тина Кароль. У нее подтянутое тело, которое она прекрасно подчеркнула новым образом - "маленьким" черным платьем. "Лук" был довольно лаконичным, однако изюминкой наряда стал его "верх".

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В частности, все внимание было на декольте, которое выглядело необычно. Оно состояло из структурированного лифа с регулируемыми бретелями и вшитыми черными чашками.

Дополнить свой образ исполнительница решила черными колготками и черными лаковыми туфлями на каблуках - "лодочками". Тина Кароль, как всегда, предпочла легкий макияж с акцентом на губах, а ее прическа дополняла изысканный образ. Звезда показалась с высоким хвостом на затылке.

Для участия в проекте артистка выбрала платья британского бренда Christopher Kane. Стоимость наряда составляет 905 евро, а это примерно 42 тысячи гривень. Однако сейчас на платье действует скидка. Его можно приобрести за примерно 20 тысяч гривень.

В своем наряде и на каблуках Тина Кароль не побоялась даже показать некоторые асаны йоги, которой она занимается уже несколько лет. Сейчас она практикует самый сложный уровень йоги - аштанга-йога. Не секрет, что спорт занимает много места в жизни певицы. Иногда она может заниматься физическими активностями и по два раза в день, что и помогло ей стать такой стройной.

Что пишут в сети об образе Тины Кароль:

"А что на верх не было, что одеть, вышла в бюстгальтере? (просто юмор). Понятно, что такой образ! Ну 4 из 10"

"Тина, какая же вы красавица"

"Невероятно, выглядите шикарно"

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай похвасталась роскошными аксессуарами за более 200 тысяч гривень. Журналистка приобрела серьги и кольцо от известных ювелирных брендов. В сети раскрыли точную стоимость украшений.

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