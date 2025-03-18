Журналистка приобрела украшения от известных ювелирных брендов.

Известная украинская журналистка, ведущая и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ранее рассказала об отношениях с военным и как он реагирует на ее поездки на фронт, поразила сеть ценным образом. Блогерша показалась на новом видео в украшениях от известных ювелирных брендов. Стало известно, какова стоимость ее аксессуаров.

Как известно, сейчас Рамина активно занимается волонтерством и ездит на фронт, чтобы помогать военным и показывать, что происходит на передовой. На днях она запустила новый проект. Это подкаст, в котором она будет говорить на различные темы, касающиеся Украины, с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

На ее YouTube-канале уже вышел первый выпуск с экс-главой МИД. Правда, внимание пользователей в сети привлек не сам разговор знаменитостей, а внешний вид журналистки.

Видео дня

В частности, на видео она показалась в сером свитере и белой кофточке. Свой образ она дополнила ценными аксессуарами. В Telegram-канале "Harley Quinn" раскрыли стоимость украшений Эсхакзай. Из фото, которое опубликовала автор канала, стало известно, что блогерша приобрела себе драгоценности от известных брендов Van Cleef и Cartier.

Оказалось, что за серьги звезда заплатила 4400 евро, а это почти 200 тысяч гривен. А стоимость кольца составляет 1430 евро - около 65 тысяч гривен. В целом цена только этих украшений достигает более 260 тысяч гривен.

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на публике в образе за более 50 тысяч гривен. Звезда поразила стильным "луком", который состоял только из верхней одежды, на неделе моды в Париже.

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