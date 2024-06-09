Она получила немало комплиментов от подписчиков.

Недавно украинская певица Тина Кароль поразила своим нарядом на сцене.

Звезда стала специальной гостьей на сольном концерте солистки группы "The Hardkiss" Юлии Саниной, который состоялся в столице.

Артистки вместе исполнили свой известный хит "Вільна", который подпевал весь зал.

"Свободная была, есть и будет. Сегодня эта песня стала символом борьбы. Мы свободные люди свободной страны, смелые и непокорные никому", - написала певица у себя в Instagram.

Интересно, что для этого выступления Тина Кароль выбрала эффектный белый наряд украинского бренда J'amemme, дизайнером которого является Юлия Ярмолюк.

Это длинное платье ручной работы из плиссированной ткани, поражает не только своей красотой, но и ценой. На официальном сайте бренда указано, что оно стоит 1700 евро (примерно 75 тысяч гривень).

Реакция подписчиков

Поклонники певицы оставили много комплиментов образу Кароль под видео.

"Вы невероятные"

"Очень-очень красивые"

"Тина просто фантастическая"

"Вау! Самая лучшая".

Напомним, ранее Тина Кароль ослепила всех своим дерзким образом.

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