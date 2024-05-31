Поклонники в восторге от потрясающего вида певицы.

Известная украинская певица Тина Кароль предстала в необычном образе перед поклонниками. Артистка показалась в роскошном наряде, который подчеркнул ее стройные формы.

Кароль примерила сексуальное синее платье с имитацией латекса. Оно облегало ее тело и тем самым подчеркивало фигуру знаменитости. Исполнительница снялась в профессиональной фотосессии и позировала также в черных туфлях на каблуках. Дополнила свой необычный образ Тина темной помадой. Ее волосы были распущенными.

"Love me, kill me babe! Каждая из нас имеет свою сторону, которая иногда выходит наружу. Быть стервой - это не о постоянном состоянии, а о временном статусе, который помогает защитить свое сердце. А тебе приходилось быть в роли стервы?" - написала под откровенными фото звезда.

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Реакция поклонников

Поклонники певицы не замедлили и уже успели выразить свой восторг от нового амплуа артистки. Некоторые просто писали комментарии о невероятной красоте Кароль, а другие размышляли над статусом стервы.

"Шикарная. Вау, какие же фото!"

"Действительно уф! Крутая женщина"

"Да, все мы белые и пушистые, но всему есть предел и тогда - берегись"

"Да, статус стервы иногда прорывается наружу"

Напомним, ранее известную блогершу захейтили за наряд на Каннском кинофестивале.

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