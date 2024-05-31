Тина Кароль примерила синее приталенное платье / Скриншот Instagram

Известная украинская певица Тина Кароль предстала в необычном образе перед поклонниками. Артистка показалась в роскошном наряде, который подчеркнул ее стройные формы.

Кароль примерила сексуальное синее платье с имитацией латекса. Оно облегало ее тело и тем самым подчеркивало фигуру знаменитости. Исполнительница снялась в профессиональной фотосессии и позировала также в черных туфлях на каблуках. Дополнила свой необычный образ Тина темной помадой. Ее волосы были распущенными.

Тина Кароль / Скриншот Instagram
Тина Кароль / Скриншот Instagram

"Love me, kill me babe! Каждая из нас имеет свою сторону, которая иногда выходит наружу. Быть стервой - это не о постоянном состоянии, а о временном статусе, который помогает защитить свое сердце. А тебе приходилось быть в роли стервы?" - написала под откровенными фото звезда.

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Тина Кароль / Скриншот Instagram

Реакция поклонников

Поклонники певицы не замедлили и уже успели выразить свой восторг от нового амплуа артистки. Некоторые просто писали комментарии о невероятной красоте Кароль, а другие размышляли над статусом стервы.

  • "Шикарная. Вау, какие же фото!"
  • "Действительно уф! Крутая женщина"
  • "Да, все мы белые и пушистые, но всему есть предел и тогда - берегись"
  • "Да, статус стервы иногда прорывается наружу"

Напомним, ранее известную блогершу захейтили за наряд на Каннском кинофестивале.

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