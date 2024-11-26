Среди маникюров Хейли Бибер вы найдете яркие дизайны и варианты на каждый день.

Маникюр - это не просто косметическая процедура, но и важная составляющая личной гигиены и самовыражения. Стильный маникюр может стать элементом вашего образа, который повышает уверенность в себе. Когда руки ухожены, а ногти выглядят аккуратно, это может улучшить вашу самооценку и создать впечатление, что вы уделяете внимание деталям.

Дизайн ногтей жены известного канадского певца Джастина Бибера - модели и бизнесвумен Хейли Бибер - стал настоящим трендом. Маникюр - это также способ ее самовыражения.

Она удачно экспериментирует с различными цветами, текстурами, рисунками и техниками нанесения лака. Вместе со своим мастером Золой Ганзоригт они придумали несколько дизайнов, которые вы точно захотите повторить.

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В каждый свой маникюр Хейли вкладывает идею. В частности, весной она показалась с необычным дизайном на ногтях. Модель выбрала для себя изображение ромашек. Эти минималистичные рисунки олицетворяли легкость и свежесть, в то же время они выглядели стильно.

Синий маникюр был особенным для знаменитости. Этот цвет уже долгое время остается в тренде, особенно зимой. Он стал тем самым "классическим" оттенком, как и черный или красный. А вот для Бибер этот дизайн имел важное значение. Дело в том, что недавно бизнесвумен впервые стала мамой и после появления на свет их с певцом сына, она сделала этот маникюр, ведь голубой или синий цвет часто ассоциируют с мальчиками.

Коричневый маникюр или цвет корицы также был сделан не просто так. Такой оттенок модель использовала, когда выпустила новый цвет блеска для губ своего косметического бренда. Большинство стилистов говорят, что коричневый сейчас в тренде не только в одежде, но и в аксессуарах и в маникюре.

Кроме того, звезда предпочитает небанальный французский маникюр. В частности, вместо классического белого на кончиках ногтей она выбирает другие оттенки, чем делает, казалось бы обычный дизайн, особенным. Одним из примеров является ее маникюр с желтым цветом и с добавлением изображений вишен на одном ногте.

К слову, Хейли почти невозможно увидеть с короткими ногтями. Ее маникюр всегда яркий и точно подчеркивает ее стиль. Среди других дизайнов, которые можно позаимствовать у Бибер, светлые оттенки розового с перламутром или изображения различных фруктов на прозрачных ногтях.

Напомним, в TikTok завирусился новый тренд - французский маникюр с помощью спонжа. Как сделать такой маникюр в домашних условиях - читайте в материале УНИАН.

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